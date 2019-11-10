Додон: Люди шутят – может, правительству стоит доверить конкурсы красоты, может, хоть там справятся? (ВИДЕО)

Отменив результаты конкурса на должность генерального прокурора, а также других конкурсов, правительство само признало и показало свою некомпетентность. Об этом Игорь Додон заявил в рамках передачи “Главный вопрос” на НТВ Молдова.

– За последние 2 недели было аннулировано два конкурса. И по таможне с чем-то там они не разобрались, и по Генеральной прокуратуре, хотя все козыри были у них. Они должны были принять решение, никто на них не влиял. Они сами признали и показали свою некомпетентность. Люди уже шутят: может, им стоит доверить проводить конкурсы красоты, может, хоть там справятся? – отметил президент.