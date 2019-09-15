Додон: Люди хотят, чтобы каждое село возглавляли настоящие хозяйственники, и связывают свои надежды с ПСРМ

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Партия социалистов проводит сегодня церемонию официального запуска предвыборной кампании. Как отметил выступивший на мероприятии президент Молдовы Игорь Додон, предстоящих местных выборов, которые состоятся уже через несколько недель, ждут большинство наших сограждан.

– Люди ждут изменений на местном уровне. Люди хотят, чтобы в каждом селе были настоящие хозяйственники, истинные профессионалы и патриоты РМ. Люди ждут хороших дорог, водоснабжения, канализации, школ и детских садов, медицинских услуг. Все эти ожидания в большей степени связаны с самой мощной командой – пропрезидентской Партией социалистов, – сказал он, пожелав социалистам удачи в предстоящей кампании.

Глава государства также призвал каждого члена команды осознать ту ответственность, которая на нем лежит.