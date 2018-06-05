Додон: Людей нужно объединять не вокруг партии, а вокруг идеи (ВИДЕО)

Договариваться об общей политической позиции в Молдове сегодня не с кем.

Об этом в ходе передачи на телеканале “НТВ-Молдова” заявил президент страны Игорь Додон. Он привел в пример правых, которые в первом туре примарских выборов боролись друг с другом, а во втором уже объединились, а также так называемых “левых”.

– Могли в первом туре, если даже есть какие-то вопросы у тех же Воронина, Усатого, – высказать поддержку своих кандидатов, – хотя их у них и не было. А такая активная “работа” против показывает их политическую неполноценность. Это зависть. И если они так радовались победе правого кандидата, то какова роль этих так называемых “левых”? Они же не левые и не правые, а валенки какие-то. И Усатый такой же валенок, – отметил Додон.

По мнению главы государства, был запущен “троянский конь”, чтобы разбить левый фланг и не дать социалистам получить парламентское большинство.

– Выход из этой ситуации очевиден: нужно объединять людей не вокруг какой-либо партии, а вокруг идеи. И у нас в преддверии парламентских выборов такая возможность будет, потому что часть депутатов будут избраны по партийным спискам, а в партийных списках, в частности в наших, могут быть и непартийные люди. Мы очень серьезно готовимся. У нас есть четкие идеи, пять ценностей, к которым мы будем идти несмотря ни на что: это государственность, нейтралитет, наши православные и семейные ценности, взвешенная внешняя политика, включающая в себя стратегическое партнерство с Россией, и многонациональность страны. Эти пять ценностей – основа для меня, я никогда от них не отступлюсь. Поэтом призываю всех объединяться вокруг этих ценностей, – сказал президент.