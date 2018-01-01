Додон: Любви, здоровья и благополучия гражданам, мира и стабильности нашей Молдове (ВИДЕО)

В первый день нового года глава государства опубликовал небольшое видеопоздравление и адресовал его жителям нашей страны.

Волшебство зимних праздников в простых вещах. Мы радуемся нашим традициям, в которых сила и оптимизм народа. Двери каждого дома открыты, и мы ходим к друг другу в гости. И верим, что в Новом году, все мечты обязательно сбудутся. Желаю Вам любви, здоровья и благополучия. Мира и стабильности нашей Молдове! Счастливого Нового года и светлого Рождества! – отметил президент.

Напомним, вчера Игорь Додон впервые с первой леди поздравил жителей Молдовы на двух языках.