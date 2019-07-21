Додон: Лишь сохраняя и проповедуя нашу православную веру, мы обеспечим будущее нашей страны (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон сегодня участвовал в службе в столичном Кафедральном соборе Рождества Христова по случаю 30-летия архиерейской службы и 45-летия клерикальной службы Его Высокопреосвященства Митрополита Кишиневского и Всея Молдовы Владимира. Глава государства сердечно поздравил Владыку с этой значимой датой.

– Под его окормлением началось возрождение Православия в Молдове. Были построены сотни новых церквей и монастырей. Церковь активно включилась в процесс интеграции общества, участвует в многочисленных социальных и благотворительных мероприятиях, пропагандирует традиционные ценности молдавского народа. Благодаря усилиям митрополита Владимира Православная Церковь Молдовы обрела самостоятельность во всех внутренних делах, оставаясь неотъемлемой частью Русской Православной Церкви, – отметил Игорь Додон.

В то же время глава государства подчеркнул, что более 90% населения нашей страны составляют православные верующие. Президент уверен: лишь сохраняя и проповедуя нашу православную веру, опору государственности, мы обеспечим будущее нашей страны.

– Искренне желаю Его Высокопреосвященству Митрополиту Владимиру крепкого здоровья и Божией помощи во всех начинаниях во благо Православной Церкви Молдовы, – отметил он.