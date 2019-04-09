Додон – лидерам “АКУМ”: Спуститесь с “Фейсбука” на землю! (ВИДЕО)

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Лидеры “АКУМ” должны умерить свою наглость и спуститься с “Фейсбука” на землю. Так считает президент страны Игорь Додон. В рамках “Специального выпуска” на телеканале “НТВ-Молдова” глава государства прокомментировал последние действия лидеров блока и их намерение взять власть в стране руками социалистов.

– Когда какие-то ребята приходят и говорят: “Голосуйте за нас”…Вы получили 20 с чем-то процентов и возомнили, что вам все должны всё преподнести на блюдечке. У нас, у социалистов, будет большинство. Через следующие выборы, на следующих выборах, но будет большинство, а у вас его нет, не было и не будет – у “правых” никогда не было большинства. А чего вы такие наглые? Приземлитесь чуть-чуть, спуститесь с “Фэйсбука” на землю, – сказал он.

Глава государства также высмеял тот факт, что приглашение к переговорам социалистам лидеры “АКУМ” адресовали также через социальную сеть.

– Что, тяжело было написать письмо, прийти к социалистам в офис? Ну, сказали бы, мы бы курьера прислали, если вам западло, как говорят молдаване, приехать в офис. Мы понимаем, что вы там (в “Фейсбуке” – прим.ред.) живете каждый день, а люди живут на земле, – добавил он.