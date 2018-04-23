Додон лично вручил примарам двух городов подаренную Лукашенко спецтехнику (ФОТО)

Глава государства посетил сегодня, 23 апреля, города Бричаны и Окницу, где вручил примарам двух городов по одной единице спецтехники, преподнесенной в дар Александром Лукашенко на прошлой неделе в ходе его официального визита в Республику Молдова.

– Примары поблагодарили за переданный дар, отметив, что данная техника окажет большую помощь в выполнении необходимых работ в коммунальном хозяйстве, в частности, в уборке и очистке городских улиц от снега. Нам необходимо следовать примеру Республики Беларусь, чтобы Республика Молдова была такой же ухоженной, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Напомним, что в ответ на приглашение молдавского президента Александр Лукашенко посетил с официальным визитом нашу страну 18-19 апреля. В ходе визита глава белорусского государства передал в дар населенным пунктам Республики Молдова пять тракторов и две единицы спецтехники.