Додон лично пожелал Путину успешного проведения чемпионата мира по футболу (ФОТО)

Додон лично пожелал Путину успешного проведения чемпионата мира по футболу (ФОТО)

Глава государства, наряду с другими мировыми лидерами, принял участие в музыкальном празднике, организованном на Красной площади по случаю проведения в России чемпионата мира по футболу. 

Перед началом состязания глава государства пожелал президенту Российской Федерации Владимиру  Путину успешного проведения мундиаля и хорошего выступления российской сборной в родных стенах.

Напомним, что завтра на стадионе «Лужники» состоится торжественная церемония открытия мирового первенства, после чего пройдет первый матч. Хозяйка чемпионата, Россия, примет футболистов из Саудовской Аравии.

Игорь Додон прибыл на открытие чемпионата мира по футболу по личному приглашению Владимира Путина.

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