Додон: Кто-то обиделся на то, что я категорично сказал, что Плахотнюк не станет премьером

Игорь Додон прокомментировал опубликованный сегодня демократами документ, в котором одним из условий, якобы выдвинутых социалистами для создания коалиции с ДПМ, была последующая федерализация Молдовы.

– Эти предложения были направлены РФ от Плахотнюка, чтобы закрыли все возбужденные против него уголовные дела – только, чтобы все было хорошо. Я думаю, что у наших российских партнеров есть и видео, и так далее, и всё это поднимут в свое время. Грязно и некрасиво, нельзя так поступать. Кто-то обиделся, что я категорично сказал, что Плахотнюк не станет премьером, и что коалиции ПСРМ и ДПМ не бывать, потому что я не подпишу указ о выдвижении Плахотнюка премьером, как демократы этого требовали, и по этой причине начались эти разговоры. К сожалению, они всегда так поступают. Эту информацию нужно принимать спокойно. Они пытаются надавить на меня, чтобы я подписал заявление об отставке. Но я не сдамся, – сказал президент.