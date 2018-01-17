Додон: КС, парламентское большинство и ДПМ – единая “шарашкина контора” (ВИДЕО)

Об этом президент Молдовы заявил в ходе телепередачи сегодня, 17 января.

Игорь Додон посетовал, что превращение Конституционного суда в филиал правящей партии – это очень плохо для демократического государства. Тем не менее, по словам главы государства, решения, принятые КС, далеко не такие “гладкие”, как может показаться.

– Не буду сейчас раскрывать все скобки, но нынешний председатель КС, когда принял эти решения, совершил ошибки студента первого курса юрфака. И там будут проблемы, в том числе и уголовного порядка. Рано или поздно, но они будут, – подчеркнул президент.