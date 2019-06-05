Додон – критикам: Не говорите нам, что делать, чтобы мы не сказали, куда вам идти (ВИДЕО)

0

При любом из возможных решений, который в итоге примет Партия социалистов, найдутся те, кто будут критиковать ПСРМ и президента. Об этом глава государства заявил в рамках специального выпуска на телеканале “НТВ-Молдова”, отдельно обратившись к тем, кто пытается “делать умный вид”.

– В последнее время очень часто вижу комментарии и бывших наших коллег-однопартийцев, и с одного фланга, и с другого…Во-первых, коллеги бывшие, не надо говорить нам, что делать, чтобы мы вам не говорили, куда идти. Мы очень хорошо знаем и оцениваем всё, что нужно сделать в интересах РМ, в интересах наших избирателей, – сказал он.

Глава государства уверен: вне зависимости от того, какое решение в итоге будет принято, обязательно будут те, кто будет это критиковать.

– Будет коалиция с “АКУМ” – появятся те, которые скажут: “Почему вы с румынами пошли, почему румынам, унионистам дали должность в правительстве?”. В любом случае будут критиковать. Будут досрочные выборы – найдутся умники, “сбитые лётчики”, которые скажут, что: “Эти все плохие, голосуйте за нас, потому что за них не надо, они плохие, они не смогли договориться”. Если бы договорились – было бы плохо, если бы не договорились – было бы тоже плохо. Будут рассматривать другие варианты, теоретически, с демократами, начнут, что: “Ага, пошел с этим”, и т.д. Поэтому, неважно, какая форма будет у выхода из этого политического кризиса, я хочу, чтобы наши сторонники понимали, что в любом случае кто-то будет критиковать это решение. Поэтому те, кто пытается нам давать советы, делать умный вид – если вы такие умные, почему вас нигде нет? Создайте партию, начните работать, покажите, убеждайте и т.д. Мы очень хорошо знаем, понимаем и осознаем все плюсы и минусы любого решения, и когда будем принимать окончательное решение вместе с командой, мы будем, конечно, вместе оценивать все эти риски, – подытожил Игорь Додон.