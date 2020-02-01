Додон: Корректное и ответственное выполнение обязательств перед гражданами – главная задача каждого из нас

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Президент РМ выступил с обращением по случаю Дня местного самоуправления и работника местного публичного управления.

Ниже публикуем текст без сокращений.

Сегодня мы отмечаем День местного самоуправления, чествуем работников местного публичного управления, и для меня это приятная возможность обратиться к вам с самыми искренними поздравлениями, выразить глубокую благодарность за ваш вклад в благосостояние людей и процветание сообществ.



Корректное и ответственное выполнение обязательств перед гражданами, безусловно, является главной задачей каждого из нас. Опыт показывает, что основа крупных успехов – это конструктивный диалог, уважение, взятие на себя ответственности за риски и компромиссы в сложном процессе поиска взаимовыгодных решений. Твердо убеждён в том, что именно общение, обмен идеями, применение передового опыта, здоровая профессиональная конкуренция для достижения лучших результатов являются залогом демократического и успешного местного управления.



Хорошо известно, что проблемы, с которыми вы ежедневно сталкиваетесь, вызовы, которым вам приходится противостоять, многочисленны и относятся к самым разным аспектам жизни. Я верю в ваши силы, в способность преодолевать трудности, в вашу любовь к родной земле, её традициям и жителям.



Подтверждаю свою решимость и впредь оказывать вам всемерную поддержку и желаю вам здоровья, уверенности в достижении целей, жизненных сил, инновационных идей и множества реализованных проектов. Пусть мир, счастье и изобилие царят в каждой семье, селе и районе нашей страны – Республика Молдова.