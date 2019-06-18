Додон: Консолидированная поддержка РФ, США и ЕС открывает принципиально новый этап в истории Молдовы (ФОТО, ВИДЕО)

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Президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с послом Соединенных Штатов в Республике Молдова Дереком Хоганом. Стороны рассмотрели текущую политическую ситуацию в Республике Молдова.

Глава государства выразил благодарность американской стороне за признание новой легитимной власти и подчеркнул, что это сыграло значительную роль в обеспечении мирной передачи власти и предотвращении дестабилизации в стране.

– Убежден, что консолидированная поддержка со стороны Российской Федерации, Соединенных Штатов и Европейского союза дает большие шансы на дальнейшее интенсивное развитие Республики Молдова и открывает принципиально новый этап в ее истории, – отметил глава государства.

Игорь Додон также обсудил с господином Хоганом и актуальные вопросы двусторонних молдавско-американских отношений. Глава государства подтвердил намерение новой легитимной власти сохранить в силе все соглашения с внешними партнерами и углублять стратегический диалог с ними, в том числе с США, в рамках сбалансированной внешней политики между Востоком и Западом.