Додон: Конкретные результаты для людей – наша главная задача! (ВИДЕО)

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Конкретные результаты для людей – главная задача, которой намерено посвятить себя всё руководство страны. Об этом в рамках передачи на общественном телеканале заявил президент Игорь Додон.

– Мы хотим, чтобы люди почувствовали, что президент, правительство и парламент заботятся о них, а не живут в другом измерении, на Луне, и говорят, что всё хорошо, когда на самом деле это не так. Поэтому моя задача на предстоящие 10-11 месяцев, до следующей осени, – дать людям конкретные результаты, которых они ждут, – сказал он.

Глава государства уверен, что руководство страны должно сосредоточиться на нуждах населения, а не на предвыборной кампании, как делают некоторые политики, которые уже начали позиционировать себя в качестве кандидатов на предстоящих президентских выборах. В связи с этим Игорь Додон прокомментировал намерение Майи Санду “сместить его с этой должности”.

– Пока она будет думать, как “убрать” Додона с должности президента, я буду заниматься решением проблем граждан, и пусть нас рассудят люди. Я буду и дальше рядом с населением, – добавил он.