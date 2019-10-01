Додон: Кишинев ждет гостей из Евразийской экономической комиссии и стран ЕАЭС!

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Сохраняется положительная динамика в торговле Республики Молдова со странами Евразийского экономического союза. В прошлом году товарооборот увеличился на 10%, за январь-июль текущего года он вырос на 6%. Молдове есть, что предложить рынкам стран Евразийского союза, и над этим вопросом мы работаем, отметил Игорь Додон на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

– На прошлом заседании Высшего Евразийского экономического совета я выступил с предложением проводить различные мероприятия у нас, в Молдове. Мы готовы технически обеспечить работу выездных заседаний общественных приемных Евразийской экономической комиссии и консультативных комитетов в Кишиневе. Также готовы принять участников разных деловых мероприятий, форумов. Все это будет содействовать популяризации деятельности Евразийского экономического союза в Молдове, ознакомлению граждан страны и отечественного бизнеса с процессами евразийской интеграции. Наше предложение остается в силе – Кишинев ждет гостей из Евразийской экономической комиссии и стран Союза