Додон: Каждый голос важен! Не голосуйте за клоунов, выбирайте того, кто всё это время был рядом с вами! (ВИДЕО)

Президент призывает жителей Кишинева массово выйти на выборы 3 ноября и отдать свой голос за тех, кто сможет профессионально изменить ситуацию в нашем городе.

– Не голосуйте за политиков и клоунов, не голосуйте за тех, кто хочет использовать мандат мэра Кишинева, чтобы дальше заниматься политикой. Голосуйте за тех, кто сейчас принял решение помочь пенсионерам, компенсировать дополнительно стоимость оплаты отопления, голосуйте за тех, кто все это время был рядом с вами! И если мы так проголосуем, а я уверен, что мы проголосуем именно так, ситуация в Кишиневе сильно изменится.

Прошу всех, кто разделяет те же ценности, обязательно выйти на голосование. Не слушайте тех, кто говорит, что ваш голос ничего не решает. Каждый голос решает. А для этого мы все должны обязательно в воскресенье выйти и проголосовать за Кишинев.