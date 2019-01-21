Додон: Каждый голос на выборах из Приднестровья – дополнительная возможность изменить ситуацию в Молдове

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Президент призвал жителей левого берега Днестра активно участвовать в предстоящих парламентских выборах.

В данной связи глава государства отметил, что впервые в истории страны для жителей Приднестровья будет открыто 47 избирательных участков. Игорь Додон подчеркнул, что в ПМР живут более 230 тысяч граждан Молдовы с правом голоса. В президентских выборах участвовало более 17 тысяч приднестровцев, но тогда и участков было меньше. Сейчас же, считает президент, есть огромный потенциал для того, чтобы как минимум вдвое увеличить количество участвующих.

– Хочу еще раз сказать приднестровцам, насколько важно будет их участие в выборах. Каждый голос из Приднестровья – это дополнительная возможность поменять ситуацию в целом в РМ. Мы в одной лодке. Призываю жителей Приднестровья быть максимально активными на этих парламентских выборах, – сказал он в рамках специального выпуска на телеканале НТВ Молдова.

Напомним, выборы в парламент страны пройдут 24 февраля.