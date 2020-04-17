Додон: Каждого ветерана ВОВ посетят и поздравят на дому (ВИДЕО)

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Даже если режим чрезвычайного положения в Молдове закончится в ближайшие недели, запрет на проведение массовых мероприятий в нашей стране будет действовать еще несколько месяцев, как и во всем мире, потому что сохраняется риск второй волны заболевания. Именно поэтому власти решили перенести Марш Победы на 24 августа. Об этом Игорь Додон заявил в рамках нового выпуска платформы “Президент отвечает”.

Президент также уточнил, что 9 Мая останутся в силе все запланированные мероприятия, кроме марша и праздничного концерта.

– Всё, что касается ремонта мемориала и памятников, продолжается во многих населенных пунктах. Со следующей недели каждого ветерана ВОВ мы посетим на дому вместе с активистами. Я считаю, что 9 Мая руководство страны обязательно должно быть на мемориале для официального возложения цветов. А Марш Победы и праздничный концерт предложено перенести на 24 августа – на годовщину Ясско-Кишиневской операции, день освобождения Кишинева, – пояснил президент.

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