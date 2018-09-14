Додон: Каждая молодая семья и каждый ребенок в Молдове – богатство, которое нужно оберегать и приумножать

Учитывая многочисленные проблемы в Молдове, которые несут угрозу институту семьи в нашей стране, мы должны, в первую очередь, изменить наше отношение и отношение общества к семье и поднятым нами проблемам. Об этом заявил президент страны Игорь Додон, выступая на открытии Всемирного конгресса семей в Кишиневе.

– Для этого альтернативой активно распространяемой антисемейной идеологии должна стать философия, направленная на укрепление института семьи, в основу которой должен быть положен приоритет традиционных семейных ценностей. Наш девиз: „Каждый ребёнок должен воспитываться только в семье”. А семья – это исключительно союз мужчины и женщины, отца и матери, – отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что готов предложить комплексную национальную программу поддержки семьи и продвижения семейных ценностей в обществе. К реализации этой программы будут привлечены учебные и дошкольные заведения, социальные службы, творческие союзы, православную церковь и другие религиозные организации, гражданское общество, средства массовой информации.

– Поскольку в основе многих социальных явлений лежит фактор экономики, путь к оздоровлению общества лежит через решение социально-экономических проблем. Широкая программа социальной защиты семьи должна включать в себя увеличение декретного отпуска, увеличение материнского капитала, выплаты „семейных зарплат” одному из родителей, создание надлежащих условий для успешного совмещения женщиной работы и воспитания детей, – добавил он.

Игорь Додон напомнил, что в прошлом году он выступил с законодательной инициативой о выплате материнского капитала в размере полутора средних зарплат по экономике за каждого первого новорожденного ребёнка в семье, двух средних зарплат — за второго ребёнка и трех — за третьего и каждого последующего ребёнка. К сожалению, отметил он, нынешний состав парламента отверг эту и ряд других социальных инициатив по укреплению института семьи. Глава государства выразил надежду на то, что следующий парламент проявит больше патриотизма и социальной ответственности и не оставит инициативу о материнском капитале без внимания.

– Хочу отметить, что пропрезидентская Партия социалистов выдвинула в Парламенте десятки социальных законопроектов, направленных на улучшение условий жизни и поддержку молодых семей, материнства и детства. В рамках благотворительного фонда первой леди „Din suflet” за последние 2 года через программы поддержки и реконструкции детских садов по всей стране была оказана помощь около 38-ми тысячам школьников в начальных классах и детей дошкольного возраста. Фонд первой леди „Din suflet” осуществляет единовременную выплату в размере 4 тысяч леев семьям, в которых родился четвертый и каждый последующий ребенок. Считаю необходимым с самого раннего возраста прививать детям любовь и привычку к здоровому образу жизни. В этой связи мы внедряем комплексную общенациональную программу по строительству и развитию объектов для бесплатного массового спорта. Потому что для нашей страны каждая молодая семья, каждый родившийся ребенок – это богатство, которое нужно оберегать, о приумножении которого нужно заботиться, – подчеркнул президент.

Напомним, сегодня в Кишиневе открылся Всемирный конгресс семей. Мероприятие проходит под патронатом главы государства.