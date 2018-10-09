Додон категорически против планов ДПМ внести евроинтеграцию в Конституцию: Не поддержу и не подпишу!

Президент Молдовы считает неправильным включение идеологических взглядов политической партии в Конституцию. Об этом он написал на своей странице в соцсети после того, как председатель ДПМ Влад Плахотнюк заявил, что проект о включении европейского вектора развития в высший закон страны будет вынесен на голосование в парламенте на этой неделе.

Президент отметил, что недоумевает, как это связано с так называемой позицией “за Молдову”, ранее объявленной Демократической партией, и подчеркнул, что подобные вопросы вправе решать только народ на референдуме.

– Что это за подход «про-Молдова»? Очевидно, что ДПМ еще не разобралась с собственными убеждениями и хочет «оседлать» сразу две политические идеи, не имея уверенности ни в одной из них. Полагаю, что изменение Конституции в части введения положения о европейской интеграции нарушит равновесие в обществе. Молдова уже и так разделена между различными геополитическими векторами и концепциями развития страны, но эти споры должны быть урегулированы путем выборов или референдума, где народ определит вектор интеграции и развития, – написал он.

В данной связи Додон напомнил, что выступает за социальное равновесие и во внешних связях, в отношениях с Востоком и Западом, во избежание каких-либо опасных прецедентов применительно к основному закону страны.

– Ни фракция социалистов, ни я как президент не поддержим и не подпишем инициативу демократов о внесении изменений в Конституцию страны. Парламентские выборы как нельзя лучше продемонстрируют, кого и чего хотят видеть граждане; и не нужно менять Конституцию сейчас, в спешке, без согласия в обществе и по истечении политического мандата, – подытожил он.