Додон: Категорически не стану утверждать парламентское большинство, сформированное из перебежчиков

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Обращаясь к депутатам нового парламента страны, Игорь Додон призвал их помнить о том, что ничто не вечно, особенно в молдавской политике, и не впадать в грех политического высокомерия, потому что он обернется против них самих.

– Многие ставили свои личные амбиции превыше всего, но теперь они в политическом забвении. Подумайте, что люди устали от политических конфликтов и хотят достойной жизни и заметного прогресса страны. В этом контексте я предлагаю сесть за стол переговоров, чтобы показать людям, что, по крайней мере, вы можете дискутировать друг с другом. В качестве Президента Республики Молдова я намерен в ближайшее время пригласить вас, каждое отдельное формирование, к диалогу в президентуре, чтобы обсудить взвешенно и ответственно, как нам дальше поступать, – сказал он.

Глава государства официально объявил, что примет любое большинство и правительство, которое будет сформировано путем переговоров между политическими партиями, которые получили вотум доверия граждан. Однако есть одно исключение.

– Не буду утверждать только большинство и правительство, искусственно и незаконно сформированное из перебежчиков. Пусть лучше граждане еще раз нас рассудят на досрочных выборах, чем иметь правительство перебежчиков, – подчеркнул Игорь Додон.

В заключение президент напомнил депутатам, что теперь судьба страны в их руках, и выразил надежду на плодотворную работу нового законодательного органа.