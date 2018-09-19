Додон – Канду: Если нашли украденный миллиард – верните его в казну (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон скептически отнесся к словам спикера парламента Адриана Канду о том, что украденный из банковской системы миллиард почти полностью найден.

Свое мнение по поводу этого весьма громкого высказывания глава государства высказал в ходе телепередачи сегодня, 19 сентября. Он поинтересовался, где именно Канду нашел украденные активы.

– Где он их обнаружил – у друзей, у родственников? И если нашел, то верни их “в кассу”, в бюджет. Пусть вернут Нацбанку те более 20 миллиардов леев, снизится внутренний госдолг, который вырос почти в 6 раз, – сказал Додон.

Глава государства подчеркнул, что слова об обнаруженном миллиарде слишком размыты, так как не уточняется, где именно и у кого он был найден.