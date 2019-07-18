Додон: Кандидатура нового главы “Молдовагаз” была утверждена, сегодня-завтра он вступит в должность

Додон: Кандидатура нового главы “Молдовагаз” была утверждена, сегодня-завтра он вступит в должность

“Газпром” утвердил кандидатуру Вадима Чебана на должность главы “Молдовагаз”. Об этом президент Молдовы Игорь Додон заявил в рамках брифинга для прессы, отметив, что вчера Чебан, который вместе с главой государства совершил визит в Москву, встретился с руководством данной структуры. 

– Господин Чебан отдельно провел беседу с руководством “Газпрома”. Насколько я знаю, его утвердили. Сегодня-завтра он вступит в должность. У него огромный фронт работы. Уверен, что в “Молдовагаз” есть внутренние ресурсы, что касается тарифов на газ для конечного потребителя, – сказал президент. 

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