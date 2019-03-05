Додон: Кандидатами по одномандатным округам должны быть реальные представители этих округов (ВИДЕО)

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Смешанная избирательная система подходит Республике Молдова, но в нее необходимо внести некоторые поправки. Такое мнение после прошедших парламентских выборов озвучил президент страны Игорь Додон. По словам главы государства, в первую очередь речь идет о кандидатах по одномандатным округам – они должны быть реальными представителями данных округов, а не сторонними людьми.

– Не так, что появится кандидат неизвестно откуда и будет баллотироваться в округе на севере или на юге. Он должен быть ответственным, в этом логика голосования по одномандатным округам. Должен быть выбран человек из соответствующего округа. Например, то, что касается Приднестровья. У кандидата должна быть там прописка, чтобы он там хотя бы 2-3-5 лет прожил. Иначе это профанация идеи, – считает Додон.

Напомним, ранее глава государства выразил сожаление в связи с тем, что приднестровцы выбрали своими представителями в парламенте людей, которых они никогда не видели и не знали.