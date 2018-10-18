Додон: Как молдаванин, горжусь тем, что у нашей страны есть такие граждане, как гагаузы (ВИДЕО)

Президент Молдовы Игорь Додон обратился к жителям Гагаузии с центральной площади Комрата по случаю визита в автономию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Президент назвал это событие историческим, и в очередной раз подчеркнул важную роль Турции в формировании Гагаузской автономии.

– В начале 90-х, буквально 24 года назад, благодаря тому, что турецкий президент приехал сюда, мы смогли создать вместе с вами эту автономию, автономию этого региона. И мы живем вместе не только эти 24 года, мы вместе живем дружно веками. Мы все вместе члены единой большой семьи, семьи Республики Молдова. Я всегда говорил, что гагаузы – самые большие государственники Республики Молдова. Я знаю, что вы всегда защищали нашу государственность и знаю, что каждый из вас верит в Молдову. И я, как молдаванин, горжусь, что есть такие граждане Молдовы, как гагаузы, – сказал он.

Президент отметил, что жители многих других регионов Молдовы хотят жить, как в Гагаузии. потому что здесь “строятся школы, больницы, дороги и водопроводы”.

– Мы рады вашим успехам. Мы рады, что вы хотите жить и живете на нашей родине, на нашей с вами земле, – добавил он.

В данной связи глава государства в очередной раз выразил благодарность президенту Турции за оказываемую всей Молдове и Гагаузии, в частности, помощь и поддержку, и признательность башкану автономии Ирине Влах за то, что ей удалось навести порядок в регионе и добиться важных результатов. Он также отметил, что будет и в дальнейшем поддерживать Ирину Влах.

– Дорогие друзья, у нас одна Родина, и эта Родина – Республика Молдова. Да, у нас разные этносы, разные национальности, мы должны уважать каждого, и будем уважать. Каждый должен иметь право изучать свой родной язык, свою историю. Так же, как русские хотят изучать русский язык в своих школах, мы должны изучать гагаузский язык, болгары рядом в Тараклии – болгарский язык. Это делает нас сильнее, благодаря этому мы с вами веками были сильными, потому что у нас другой Родины нет. Родина наша – Республика Молдова. И я уверен, что у этой страны, этого народа есть будущее. И это будущее – красивое, достойное для наших детей, – подытожил президент.