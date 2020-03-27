Додон: К середине апреля число подтвержденных случаев коронавируса может достигнуть 2000. Мы к этому готовы (ВИДЕО)

Додон: К середине апреля число подтвержденных случаев коронавируса может достигнуть 2000. Мы к этому готовы (ВИДЕО)

Власти Молдовы приняли решение о внедрении жестких ограничительных мер в последующие 7-14 дней, так как, согласно всем прогнозам, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом вырастет. Об этом Игорь Додон заявил в рамках платформы “Президент отвечает”. 

– По нашим подсчетам, к середине апреля мы можем дойти до четвертого сценария – 1500-2000 инфицированных. Практически, в период с 10 до 15 апреля в Молдове может быть около 2000 граждан с коронавирусом, – сказал глава государства. 

Власти надеются, что это станет пиком эпидемии в нашей стране. Руководство готово к этому сценарию.

– Места в больницах есть, проблем с лекарствами и с оборудованием нет, – добавил президент. 

Игорь Додон также отметил, что одна из мер, которую предлагается ввести для сокращения числа потенциально зараженных – обязательное тестирование медиков и сотрудников МВД и Минобороны. Глава государства также добавил, что вероятнее всего до 15 мая образовательный процесс восстановлен не будет.

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