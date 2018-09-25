Додон: Эти игры в демократию с отстранением или передачей полномочий скоро закончатся

Додон: Эти игры в демократию с отстранением или передачей полномочий скоро закончатся

Правительство с грубейшим нарушением Конституции и законности утвердило двоих министров, кандидатуры которых я отверг – Сильвии Раду и Николая Чубука. Об этом на своей странице в соцсети написал президент Игорь Додон, комментируя принесение присяги двумя ставленниками ДПМ. 

По его словам, создан ещё один крайне опасный прецедент попрания правовых и демократических норм не только для нашей страны, но для всего восточно-европейского региона в целом.

– Я, как президент страны, не поддался и не буду поддаваться на провокации и попытки давления. Я не буду уступать в принципиальных вопросах для страны и общества. Эти игры в демократию с отстранением или передачей полномочий скоро закончатся, а те, кто участвует в таких шоу и беззакониях, будут отстранены на более длительные сроки, – подчеркнул он. 

Напомним, президент страны Игорь Додон отказался утверждать предложенные ДТП кандидатуры министров, так как считает, что у Сильвии Раду нет необходимой профессиональной подготовки, а неподкупность Николая Чубука вызывает серьезные вопросы. После отказа президента демократы обратились в Конституционный суд, который в очередной раз принял решение временно отстранить президента от должности для назначения министров. Сегодня указ об их вступлении в должности подписал председатель парламента Андриан Канду, который принял и их присягу.

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