Додон: Эта неделя критически важна для того, чтобы остановить волну эпидемии. Оставайтесь дома!

0

Несмотря на то, что в нашей стране вчера был подтвержден всего один случай заражения коронавирусом, на международном уровне было зарегистрировано рекордное число случаев. Подавляющее большинство из них – в Европе. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон.

– Повторюсь: эта неделя критически важна для того, чтобы остановить волну эпидемии. Все ранее установленные ограничения сохраняются, если будет необходимо, мы примем дополнительные меры. Оставайтесь дома! – призвал он.