Додон: Эта неделя критически важна для того, чтобы остановить волну эпидемии. Оставайтесь дома!

Додон: Эта неделя критически важна для того, чтобы остановить волну эпидемии. Оставайтесь дома!

Несмотря на то, что в нашей стране вчера был подтвержден всего один случай заражения коронавирусом, на международном уровне было зарегистрировано рекордное число случаев. Подавляющее большинство из них – в Европе. Об этом на своей странице в соцсети написал Игорь Додон. 

– Повторюсь: эта неделя критически важна для того, чтобы остановить волну эпидемии. Все ранее установленные ограничения сохраняются, если будет необходимо, мы примем дополнительные меры. Оставайтесь дома! – призвал он. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md