Додон: Я всегда выступал за партнерство с Россией, и менять эту позицию не намерен!

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Руководство России никогда не давило ни на президента страны, ни на социалистов, а всегда выступало за развитие дружественных отношений с Молдовой. Об этом глава государства Игорь Додон заявил в интервью ТАСС.

– Это в интересах наших народов, у которых многовековая совместная история. Конечно, руководству России ситуация в республике небезразлична. Они хотят иметь дело с молдавским правительством, с которым можно успешно развивать двустороннее сотрудничество, чтобы улучшать жизнь людей в наших странах, – отметил президент.

В то же время он категорически опроверг разногласия, якобы, возникшие между ним и Кремлем.

– Глупости. До того, как стать президентом, и после, я всегда выступал за развитие стратегического партнерства с Россией. И эту позицию я менять не намерен. Пригласив прошедшие в парламент партии на переговоры, я хочу способствовать созданию правящего большинства и правительства, которое разделяло бы позицию президента в проведении взвешенной внешней политики и работало бы в этом направлении. То, что происходило в последние годы в российско-молдавских отношениях на уровне правительства и парламента, нельзя продолжать. Кстати, я неоднократно предупреждал бывшее правительство и парламентское большинство, что антироссийские демарши, предпринятые ими с целью понравиться некоторым политическим кругам на Западе, до добра не доведут, – подчеркнул Игорь Додон.