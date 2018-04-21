Додон: Я всегда буду называть Кишинев Кишиневом (ВИДЕО)

Глава государства назвал глупостью попытку властей обязать русскоговорящих граждан страны называть столицу Молдовы – “Кишинэу”.

– На меня хотели подать в суд за то, что я в каком-то ролике сказал, что у нас Кишинев, а не Кишинэу. Это глупо. Ну до чего дошли! А я буду всегда говорить на русском Кишинев. Так было, так есть, – отметил он в рамках форума национальностей.

Подчеркнем, что ранее Координационный совет по телевидению и радиовещанию неоднократно выносил предупреждения молдавским телеканалам за то, что они называют столицу Кишиневом, а не Кишинэу и требовали использовать молдавские названия и других городов. Кроме того, кандидаты в примары Кишинева и Бельц обязаны называть эти города “Кишинэу” и “Бэлць”.