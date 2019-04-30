Додон: Я поддерживал Влах в 2010 году, будучи депутатом, в 2015, будучи председателем ПСРМ. Поддержу и в 2019, будучи президентом!

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Президент Молдовы Игорь Додон выступил на сегодняшнем представлении отчета о деятельности башкана Гагаузии Ирины Влах. В своей речи глава глава государства отметил, что результаты, которых Влах добилась за 4 года на посту главы автономии, очевидны, и что это прекрасно осознают даже ее оппоненты, которые “в последнее время очень нервничают”.

– Я вам могу сказать, что в качестве Президента РМ я очень рад и, думаю, что Молдове повезло, что у нас есть такой народ, и такая автономия, как Гагаузия. Молдове повезло, что есть Гагаузия, а Гагаузии повезло, что есть такой башкан – Ирина Влах, – сказал он.

Додон отметил, что хорошо помнит февраль и март 2015 года, когда скептики критиковали его решение поддержать Влах на выборах башкана автономии, мотивируя это тем, что она – женщина. Однако президент уверен: чем больше женщин будет в молдавской политике, тем будет лучше для страны и народа. Деятельность Ирины Влах это доказывает, подчеркивает президент, ведь за 4 года было сделано очень многое.

– Гагаузия превратилась в южную жемчужину Республики Молдова. А я хочу, чтобы таких жемчужин было как можно больше – и на севере, и в центре, – отметил Додон.

Глава государства подчеркнул, что после того, как социалисты возьмут большинство в парламенте и правительстве, многие положительные инициативы из Гагаузии будут заимствованы и внедрены по всей стране. Кроме того, президент выразил категорическое намерение добиваться принятия законов по автономии новым парламентом, отметив, что это – одно из условий, которые пропрезидентская ПСРМ выдвинула для создания большинства.

– Этот парламент либо примет эти законы, либо его не будет. Это наше предложение, чтобы сформировать правительство. Если оно не будет принято – не будет парламентского большинства. Лучше изберем другой парламент, более достойный, – сказал он под аплодисменты публики.

В заключение президент отметил, что, чтобы продолжить начатые в Гагаузии перемены к лучшему, “нужно, чтобы мы вместе были рядом с Ириной Федоровной”. Глава государства заверил ее в своей безусловной поддержке на предстоящих выборах башкана.

– Я вас поддерживал в 2010 году, будучи депутатом парламента. Я вас поддерживал в 2015 году, будучи председателем Партии социалистов. Я вас поддержу и в этом году, уже в должности Президента Республики Молдова. Я бы посоветовал всем нашим друзьям, оппонентам объединить усилия, потому что результат этих выборов уже понятен. Ирина Федоровна должна и победит на этих выборах, которые стартуют уже завтра. Призываю вас так, как мы были рядом с Ириной Федоровной последние 4 года, быть рядом еще 4 года. Удачи, Ирина Федоровна! – подытожил Игорь Додон.