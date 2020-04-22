Додон: Я обязан сделать всё для того, чтобы мы вышли из этой ситуации (ВИДЕО)

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Участие главы государства в разрешении кризиса, спровоцированного коронавирусом, и сотрудничество всех ветвей власти позволяют руководству Молдовы контролировать сложившуюся непростую ситуацию. Об этом Игорь Додон заявил в интервью порталу Unimedia.

– Я считаю, что в качестве президента страны, избранного напрямую народом, я обязан сделать всё возможное для того, чтобы справиться с этой ситуацией. Участие главы государства в разрешении такого важного вопроса, который касается безопасности республики, – правильно, и это приветствуют и граждане нашей страны, – сказал он.

Игорь Додон также отметил, что “мы работаем в одной команде вместе с правительством, Комиссией по чрезвычайным ситуациям, руководством парламента”. Президент считает, что это сотрудничество является эффективным и позволяет разрешать этот кризис с минимальными потерями.

– Вы видите, что по сравнению с другими странами по числу инфицированных и скончавшихся на миллион граждан у нас ситуация обстоит лучше. Я не говорю сейчас о тех странах, где ситуация совсем вышла из-под контроля, а о государствах рядом с нами. Поэтому участие президента и эффективное сотрудничество между всеми ветвями власти дают результаты и позволяют нам справляться с этим кризисом с минимальными потерями, – подытожил он.

Стоит отметить, что, согласно одному из последних опросов общественного мнения, граждане поддерживают участие главы государства в разрешении кризиса, спровоцированного COVID-19.

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