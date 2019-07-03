Додон: Я не верю в реформирование ДПМ (ВИДЕО)

Президент не верит в реформирование ДПМ, поскольку во главе партии останутся те же люди, кто был вовлечен во все то, что творилось до сих пор. По мнению Игоря Додона, разговоры демократов о нововведениях в формировании – не более, чем пыль в глаза обществу и новой власти. Об этом глава государства заявил в рамках интервью порталу Cotidianul.

– Я не верю в реформирование ДПМ. Думаю, это попытка пустить обществу пыль в глаза и, в первую очередь, нам, в духе того, что они уже совсем другие. Прошёл месяц, а они уже белые и пушистые – это просто невозможно. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы вытащить на поверхность все нарушения режима, которые были до этого. И это не должно быть просто сказано на публику – это должны быть конкретные случаи, расследования, уголовные дела и ответственность. Мы обязаны это сделать, и это не расплата: если мы этого не сделаем, народ нас не поймет, – сказал он.