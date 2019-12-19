Додон: Я не собираюсь брать пособие, но если оно действительно предусмотрено законом, направлю его на благотворительность (ВИДЕО)

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Игорь Додон говорит, что узнал из прессы о том, что правительство запланировало в 2020 году выходное пособие для администрации президента в размере 560 тысяч леев по случаю завершения его мандата.

⁃ Я не знал об этой сумме. Мы не включали ее в бюджет, – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Глава государства добавил, что у президентуры нет полномочий по распределению публичных средств, однако если все же будет принято решение о выделении пособия, эти деньги будут направлены на благотворительность.

⁃ Официально заявляю, что если эти деньги действительно предусмотрены законом, я направлю их на благотворительность, – заверил президент.