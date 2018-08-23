Додон: Я готов сказать и лично Трампу, что я против строительства посольства США на месте Республиканского стадиона (ВИДЕО)

Додон: Я готов сказать и лично Трампу, что я против строительства посольства США на месте Республиканского стадиона (ВИДЕО)

Глава государства готов высказать свое категорическое несогласие со строительством нового офиса посольства США в Молдове на месте бывшего Республиканского стадиона и лично президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Об этом Игорь Додон заявил в интервью радиостанции “Свободная Европа”. 

– И я думаю, что он понял бы это, учитывая его принципиальность. Он бы понял, что это дало бы имиджу США и лично Государственному департаменту США, правительству в Вашингтоне. Я думаю, что он бы понял и согласился бы с таким подходом, – сказал президент. 

Напомним, что ранее глава государства не промульгировал закон о передаче территории бывшего Республиканского стадиона для строительства на нем нового здания посольства США и вернул его парламенту. Игорь Додон подтвердил, что не изменит своего мнения даже под угрозой отстранения от должности.

 

 

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md