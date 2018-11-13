Додон: Я доказал, что у Молдовы есть будущее, и это самое главное

Президент Молдовы подвел промежуточные итоги по случаю двухлетней годовщины своего избрания.

В частности, Игорь Додон напомнил, что «прошло два года с тех пор, как граждане Республики Молдова вернули себе право избирать президента прямым голосованием».

– То, что граждане выразили мне поддержку, – большая честь для меня, и заверяю вас, что эти два года я каждый день думал и действовал так, чтобы сделать жизнь людей более достойной, чтобы они с большей уверенностью смотрели в будущее нашей страны. За это время у меня состоялись сотни встреч с гражданами в районах и селах Молдовы, в часы приема в президентуре, во время бесед с молдавскими соотечественниками в рамках зарубежных визитов. Я ответил на многочисленные конкретные обращения социального и экономического характера и рад, что значительную их часть удалось разрешить, – подчеркнул он.

Игорь Додон напомнил, что во внешней политике он выступал за равновесие в отношениях Молдовы с Востоком и Западом, «потому что мы должны дружить, а не ссориться со странами ближнего и дальнего зарубежья». Кроме того, главе государства удалось восстановить дружбу с Россией, не потеряв при этом добрые отношения с западными странами.

Во внутренней политике президент выступал за патриотизм, за продвижение государственности, за сохранение христианских ценностей. Игорь Додон решительно высказывался против неправомерных действий правительства демократов, с которым у него было много разногласий. Глава государства надеется, что после парламентских выборов 24 февраля 2019 года у него будет широкая поддержка в парламенте со стороны социалистов, что позволит ему осуществить многие другие хорошие дела для страны и граждан.

– За все эти годы я доказал, что у Молдовы есть будущее. И это самое главное, – подытожил он.

Напомним, два года назад, 13 ноября 2016 года, Игорь Додон победил во втором туре всенародных президентских выборов, набрав 52,11% или 834 тысячи 81 голосов избирателей, что является абсолютным рекордом в современной истории Молдовы.