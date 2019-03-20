Додон: Избрание Башканом Гагаузии женщины – победа всех женщин Республики Молдова (ВИДЕО)

Додон: Избрание Башканом Гагаузии женщины – победа всех женщин Республики Молдова (ВИДЕО)

Президент Республики Молдова Игорь Додон присвоил Орден Почета Башкану Гагаузии Ирине Влах. Выступая на сегодняшней церемонии вручения наград, глава государства поблагодарил Влах “за ту работу, которую она проводит в интересах жителей всей Республики Молдова и Гагаузии, в частности”. 

Игорь Додон напомнил, что в пятницу, 22 марта, исполнится ровно 4 года с момента избрания Ирины Влах Башканом Гагаузии.

– Избрание Башканом Гагаузии женщины – победа всех женщин Республики Молдова. На таких высоких должностях до сих пор были только две женщины – Зинаида Гречаный, которая была премьер-министром, и Ирина Влах, Башкан Гагаузии. Спасибо Вам большое за ту работу, которую Вы выполняете. Вы – настоящий государственник, патриот, профессионал, я знаю, что Вас поддерживают жители Гагаузии, и Вы знаете, что есть полная поддержка от президента, – сказал он. 

Глава государства пожелал Ирине Влах успехов, несмотря на все трудности, отметив, что чем их больше, тем более ценна и сладка победа.

Я уверен, что все эти “пилюли” последних дней подсластят Вашу победу в будущем. А мы будем рядом в этой победе, – подытожил он. 

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