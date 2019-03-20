Додон: Избрание Башканом Гагаузии женщины – победа всех женщин Республики Молдова (ВИДЕО)

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Президент Республики Молдова Игорь Додон присвоил Орден Почета Башкану Гагаузии Ирине Влах. Выступая на сегодняшней церемонии вручения наград, глава государства поблагодарил Влах “за ту работу, которую она проводит в интересах жителей всей Республики Молдова и Гагаузии, в частности”.

Игорь Додон напомнил, что в пятницу, 22 марта, исполнится ровно 4 года с момента избрания Ирины Влах Башканом Гагаузии.

– Избрание Башканом Гагаузии женщины – победа всех женщин Республики Молдова. На таких высоких должностях до сих пор были только две женщины – Зинаида Гречаный, которая была премьер-министром, и Ирина Влах, Башкан Гагаузии. Спасибо Вам большое за ту работу, которую Вы выполняете. Вы – настоящий государственник, патриот, профессионал, я знаю, что Вас поддерживают жители Гагаузии, и Вы знаете, что есть полная поддержка от президента, – сказал он.

Глава государства пожелал Ирине Влах успехов, несмотря на все трудности, отметив, что чем их больше, тем более ценна и сладка победа.

– Я уверен, что все эти “пилюли” последних дней подсластят Вашу победу в будущем. А мы будем рядом в этой победе, – подытожил он.