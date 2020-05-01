Додон: Из аэропорта Плахотнюк поедет сразу в тюрьму. Других вариантов нет (ВИДЕО)

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Расследование по всем громким делам продолжается, а от наказания не уйдет никто. Об этом в рамках очередного выпуска платформы “Президент отвечает” заявил Игорь Додон.

– Кто-то сказал мне на днях: “А что, если Плахотнюк завтра приедет в страну? Представьте, что узнаете, что он уже в аэропорту. Судьи и прокуроры все еще с ним, и он вам покажет”. Пусть приезжает! Из аэропорта сразу поедет в тюрьму! Других вариантов нет,- сказал глава государства.

Президент также отметил, что “это касается большинства из тех, кто должен ответить за свои беззакония”.

– Некоторые из них сейчас прикидываются великими оппозиционерами – депутаты парламента и так далее. Они отлично знают, что были замешаны во всем этом. Но я не вмешиваюсь в юстицию. Работают прокурор и все, кто должен. Так что, думаю, всему свое время. Все нарушители рано или поздно ответят за всё по закону, – подытожил Додон.

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