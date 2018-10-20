Додон: Ирина Влах победит на выборах башкана

Президент Молдовы считает, что у действующего башкана Гагаузии Ирины Влах есть все шансы получить второй мандат на выборах башкана, которые состоятся в мае следующего года.

Игорь Додон сказал, что он вместе с администрацией президента, а также Партия социалистов поддержат Ирину Влах на грядущих выборах. Об этом он заявил в рамках передачи «Главный вопрос» на телеканале «НТВ-Молдова».

– Нужно признать, что за три с половиной года, несмотря на скептиков, которые не верили, что женщина сможет быть во главе Гагаузии, лучше башкана не было за все эти годы независимости. И она за этот период очень много сделала для Гагаузии. То, что Эрдоган столько инвестировал в Гагаузию за последние несколько лет – это заслуга Ирины Влах, – считает глава государства.

Кроме этого, Игорь Додон рассказал, что Ирину Влах и Реджепа Тайипа Эрдогана связывают очень тесные отношения – настолько тесные, что президент Турции называет её своей дочерью из Молдовы.