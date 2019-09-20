Додон – инвесторам: Не теряйте времени! Будьте первыми, кто воспользуется сложившейся в Молдове уникальной ситуацией

Додон – инвесторам: Не теряйте времени! Будьте первыми, кто воспользуется сложившейся в Молдове уникальной ситуацией

Президент Молдовы Игорь Додон очень надеется, что бизнес воспользуется уникальной ситуацией, которая сложилась в РМ. Молдавские власти сделают все возможное для того, чтобы улучшить все необходимые для этого условия. 

Об этом глава государства заявил на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума.

– Мы выйдем с серьезной президентской стратегией устойчивого развития РМ. Ситуация в Молдове изменилась, и я хочу призвать всех наших партнеров: не теряйте времени! Будьте первыми, кто сможет воспользоваться этой новой конъюнктурой. Я уверен, что вы, как бизнесмены, это понимаете. Добро пожаловать в РМ и успехов вам! – сказал Игорь Додон. 

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