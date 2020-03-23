Додон: Инфраструктурные проекты не будут заморожены!

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Инвестиции в инфраструктуру будут продолжены, потому что это означает рабочие места, в которых нуждаются наши граждане. Об этом на брифинге для прессы заявил президент Игорь Додон, отвечая на заявления некоторых политиков, что все вложения необходимо приостановить в связи со сложившейся в стране ситуацией.

Глава государства назвал такой подход неверным, и объяснил почему.

– Инвестиции гарантируют создание рабочих мест. Зачем приостанавливать инвестиции, если там могут появиться рабочие места и это может стать импульсом для экономики? – сказал он.

Президент также отметил, что было принято решение заблокировать траты всех государственных учреждений за исключением тех, что касаются крайних нужд данных ведомств для текущей работы.

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