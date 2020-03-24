Додон: Инфраструктурные проекты будут продолжены, а бизнес – поддержан (ФОТО, ВИДЕО)

Игорь Додон провел рабочую встречу с мэром города Купчинь Единецкого района Иваном Остафичуком. Стороны обсудили нынешнюю ситуацию в данном населенном пункте.

– Господин Остафичук является старейшим в Молдове мэром: у него за плечами 37 лет работы на посту главы городской администрации. Он пользуется моим уважением и полной поддержкой. В ходе беседы дал высокую оценку тем профилактическим мерам, которые принимает мэрия Купчинь для предотвращения распространения вируса COVID-19. Заверил господина Остафичука в том, что руководство страны, невзирая на проблемы, вызванные пандемией, продолжит реализацию инфраструктурных проектов в регионах Молдовы, включая водоснабжение, газификацию и ремонт дорог. Кроме того, мы найдем возможность поддержать бизнес в трудной ситуации, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети по итогам проведенной беседы.