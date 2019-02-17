Додон: Имплементация реформ в Молдове должна быть подлинной, а не для бодрых отчетов перед Брюсселем (ФОТО, ВИДЕО)

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В рамках визита в Мюнхен президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с Эльмаром Броком, депутатом Европейского парламента от Германии. Стороны провели обмен мнениями об отношениях между Молдовой и ЕС, а также о положении во внутренней и внешней политике нашей страны.

– В ходе беседы поблагодарил его за возможность проведения прямого и открытого диалога. Отметил, что Европейский союз – естественный стратегический партнер Молдовы. Подчеркнул, что реализация Соглашения об Ассоциации РМ-ЕС – это возможность для продвижения необходимых внутренних реформ. В то же время я выступил за подлинную имплементацию соответствующих реформ во благо граждан Молдовы, а не для бодрых отчетов перед Брюсселем. Выразил убежденность в том, что после парламентских выборов реализация достигнутых с ЕС договоренностей продолжится, – отметил президент на своей странице в соцсети.

В рамках обсуждения других тем глава государства пояснил собеседнику детали президентской стратегии по продвижению сбалансированной внешней политики, которая предусматривает поддержание и развитие прагматичных и взаимовыгодных отношений как с восточными, так и с западными партнерами при соблюдении статуса постоянного нейтралитета Молдовы. Игорь Додон отметил, что для Молдовы очень важно использование опыта нейтральных европейских стран в области обеспечения европейской и региональной безопасности. Он также призвал Европейский союз поддержать усилия по укреплению статуса постоянного международно-признанного нейтралитета Республики Молдова.