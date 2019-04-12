Додон: Или коалиция с “АКУМ”, или досрочные. Коалицию с демократами ПСРМ не рассматривает (ВИДЕО)

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Социалисты готовы создать парламентское большинство с функциональным, а не миноритарным правительством, с блоком “АКУМ”. В противном случае ПСРМ идет на досрочные выборы. Об этом по итогам заседания Республиканского совета заявил Президент Республики Молдова Игорь Додон, который был приглашен на мероприятие.

– Вариант коалиции с Демократической партией на заседании Республиканского совета рассмотрен не был. Поставим на этом точку. Только с блоком “АКУМ” – и всё, – отметил Додон.

По его словам, главными условиями Партии социалистов, которые не могут быть интерпретированы никоим образом, остаются:

Пакет из 6 законопроектов, предложенных Исполкомом и фракцией ПСРМ: касающихся пенсий и материнского капитала, аннулирования Закона о миллиарде и нового Закона об аудиовизуальных услугах, а также законы по Гагаузии и закон о статусе русского языка в качестве языка межнационального общения в Молдове;

Возвращение полномочий президента, которыми он обладал до 1 октября 2016 года, в особенности, в том, что касается возвращения Службы информации и безопасности в подчинение главы государства;

Кроме того, ПСРМ, как партия, занявшая первое место на выборах и получившая наибольшее количество мандатов, твердо убеждена, что должность спикера должен занять представитель Партии социалистов. В частности, ПСРМ уже назвала свою кандидатуру – это председатель формирования Зинаида Гречаный. В то же время социалисты намерены возглавить Министерство иностранных дел, Министерство внутренних дел, Министерство обороны, а также назначить своего вице-премьера по реинтеграции страны.

– Понятно, почему именно эти области. Иностранных дел – для того, чтобы у нас была взвешенная внешняя политика, хорошие взаимоотношения как с Востоком, так и с Западом, а не проевропейская или пророссийская. Всё останется в силе – и с Европой, и с Россией, и с ЕАЭС, со всеми. Это позиция президента, и на ней настаивает пропрезидентская ПСРМ. Что касается обороны – это также очевидно, это область национальной обороны. Внутренний порядок – один из важных элементов для функционирования государства. Реинтеграция страны – это тоже логично, и мы считаем, что самые лучшие, подготовленные специалисты, которые смогут найти решения, могут быть предложены Партией социалистов, – добавил Додон.

Президент подчеркнул, что вышеперечисленные условия являются базой для начала переговоров о создании правящей коалиции, которые готовы вести социалисты.

– Сядем, обсудим, если нужно – подпишем соглашение. Сколько будет существовать это коалиция: 4 года или, если хотите, через год на досрочные выборы – сядем, обсудим, потому что не так легко спровоцировать досрочные выборы. Но никакого миноритарного правительства. В истории страны миноритарным в последний раз было правительство Габурича в 2015 году, которое просуществовало 3-4 месяца. Как президент, я не приемлю миноритарного правительства. Правительство должно предлагать парламентское большинство – ясное, из двух партий, а не из перебежчиков. Миноритарное правительство похоже на парламентское большинство из перебежчиков – что это за подход? Хотите обсуждать – пожалуйста, это условия. Нет – скажите четко, что нет, и будем готовиться к досрочным. И пусть нас рассудит народ, – подытожил Игорь Додон.