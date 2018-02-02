Додон: И те, кто подписал декларации об “унири”, и те, кто не отреагировал на это, ответят перед законом (ВИДЕО)

Об этом президент заявил в ходе передачи «Acces direct» на канале NTV Moldova.

– Унионизм – это уничтожение государственности страны. Я не знаю ни одного государства с такими тенденциями сепаратизма, как наше. Ни в одном государстве правительство не позволило бы уничтожать государственность своей страны. Страшно то, что на это никак не реагируют власти Молдовы – говорит Игорь Додон.

Президент подчеркнул, что не только подписавшие декларацию, но и власти, которые допустили это и не реагируют на происшедшее, будут отвечать перед законом, потому что любой государственный чиновник, придя на должность, клянется в том, что будет уважать Конституцию РМ.

– Где сейчас СИБ? Почему он не реагирует? Они не хотели впустить русских журналистов на территорию страны, которые приехали взять интервью у президента, но не реагируют на то, что кто-то уничтожает государственность. Где Генеральная прокуратура, которая знает о всех личных звонках, а на такие публичные действия закрывает глаза? Где правительство, члены которого клялись уважать Конституцию? Государственный флаг горит напротив кабинета Павла Филипа, а они не реагируют! – возмущается президент.

Додон рассказал, что отправил официальное обращение в прокуратуру, правительство и СИБ и потребовал от них объяснения, является ли подписание подобных деклараций нарушением закона.

– Я уважаю мнения всех, но это не значит, что вы должны садиться нам на голову. Вы ущемляете 80% людей, которые абсолютно категорически против подобных действий, направленных на разрушение государства – говорит он.

Кроме этого, президент выразил недоумение тем фактом, что главы большинства из этих сёл являются членами ДПМ.

– Я не прорусский и не прорумын, я промолдаванин! Я за Молдову! Определитесь кто вы: унионисты или нет, – обратился он к властям.