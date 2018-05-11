Додон и Путин встретятся 14 мая в Сочи

Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника президента РФ Юрий Ушаков на брифинге.

Встреча, как говорилось и ранее, пройдет на полях заседания Высшего Евразийского экономического совета.

– Предусматриваются двусторонние встречи со всеми главами государств, которые приедут на это заседание. Примут участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, новый премьер-министр Армении, в качестве гостя приглашён президент Республики Молдова Игорь Додон, – сказал Ушаков.

Отмечается, что после двусторонних встреч лидеры стран примут участие в заседании Высшего евразийского экономического совета. Ранее Игорь Додон рассказал, о чем собирается говорить с Владимиром Путиным.