Додон и Орбан обсудили двустороннее сотрудничество и возможность открытия прямого рейса Будапешт – Кишинев (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон провел встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который находится в Кишиневе с официальным визитом. Сначала стороны побеседовали с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном формате.

В начале диалога глава государства отметил тот факт, что визит премьер-министра Венгрии имеет особую значимость для укрепления отношений между нашими странами. За почти три десятилетия с момента установления дипломатических отношений между Республикой Молдова и Венгрией удалось значительно продвинуть двусторонние связи и достичь превосходного уровня политического диалога, растущего экономического сотрудничества и партнерства в области европейской интеграции. Наши страны подписали 66 соглашений, что говорит о продвинутых правовых рамках отношений в различных областях: инвестиционной, торгово-экономической, сельскохозяйственной, гуманитарной, миграционной и др. Объем молдавско-венгерской коммерции составил в 2019 году около 120 млн. долларов США; Венгрия находится на 13-м месте в списке торговых партнеров РМ.

– Вместе с тем, мы указали на наличие у наших стран нереализованного коммерческого и торгового потенциала. Отметил, что мы рассчитываем на созыв следующего заседания Межправительственной смешанной комиссии 14-15 мая 2020 года в Кишиневе и выразил надежду на то, что дискуссии между экспертами будут результативными и окажут содействие дальнейшему торгово-экономическому сотрудничеству. Приветствовал прибытие в Кишинев делегации венгерских бизнесменов (более 30 компаний из этой страны), для участия в Молдавско-венгерском бизнес-форуме. Выразил уверенность, что двусторонний форум станет эффективной площадкой для налаживания сотрудничества между сообществами деловых людей наших стран, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Кроме того, стороны пришли к единому мнению о необходимости изучения возможности открытия прямого авиарейса Будапешт – Кишинев. Игорь Додон выразил готовность к укреплению особых отношений между нашими государствами путем подписания Декларации о стратегическом партнерстве, что даст основания верить в развитие молдавско-венгерских связей в духе взаимовыгодного сотрудничества, которое будет укрепляться с той же интенсивностью.

– В завершение сегодняшней встречи выразил надежду на то, что Республика Молдова останется в числе приоритетов Венгрии в части получения международной помощи по развитию, поскольку в настоящее время в Республике Молдова реализовано уже более 40 проектов, – подытожил глава государства.