Додон и Негуца встретились с Мухаметшиным

Глава государства встретился сегодня, 20 декабря, с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным. Стороны обсудили весь спектр взаимоотношений между нашими странами, а также ход подготовки к визиту в Россию, который состоится 26 декабря. На встрече присутствовал также посол Молдовы в Российской Федерации Андрей Негуца.

Как отметил на своей странице в соцсети Игорь Додон, участники встречи констатировали взаимную озабоченность ухудшением дипломатических отношений вследствие действий, предпринятых парламентским большинством в течение текущего года, направленных на то, чтобы рассорить наши страны и полностью разорвать отношения с Российской Федерацией.

Уверен, что есть возможность не усложнять дальнейшие отношения между нашими странами и перейти к полноценному двустороннему сотрудничеству, – отметил по итогам проведенной встречи президент.