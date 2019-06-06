Додон и Миллер договорились о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года (ВИДЕО, ФОТО)

0

Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава государства провел рабочую встречу с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. Стороны рассмотрели ход и перспективы сотрудничества в энергетической сфере.

– В частности, обсудили вопросы, связанные с поставкой российского газа в Молдову и его транзитом по территории республики. Достигнуты договоренности о начале переговоров по условиям новых контрактов на поставку и на транзит газа с 1 января 2020 года, – отметил президент на своей странице в соцсети.

Стоит отметить, что в 2018 году «Газпром» поставил в Молдову 2,9 млрд куб. м газа, что на 8,4% больше, чем в 2017 году (2,7 млрд куб. м). Контракты между ПАО «Газпром» и АО «Молдовагаз» на поставку газа потребителям Молдовы и транзит газа через ее территорию действуют до конца 2019 года.