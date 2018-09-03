Додон и Красносельский встретятся в Кондрице 6 сентября

Додон и Красносельский встретятся в Кондрице 6 сентября

Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-секретарь главы государства Максим Лебединский. 

– В результате состоявшегося предварительного диалога на 6 сентября 2018 года запланирована встреча Президента Молдовы и руководителя Приднестровья, которая пройдёт в резиденции «Кондрица». Цель встречи – продолжение диалога о мерах по укреплению доверия и поддержании стабильности в Зоне безопасности на Днестре, – отметил он. 

Лебединский напомнил, что принципиальная договорённость о данной встрече была достигнута ещё в ходе предыдущей встречи, которая состоялась 25 апреля текущего года. Он также добавил, что представители СМИ будут проинформированы об итогах беседы.

 

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